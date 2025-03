INVESTIMENTO

Seinfra entregará viaduto da ACM, Porto da Lenha e Orla de Pituaçu durante aniversário de Salvador

Entregas fazem parte da comemoração dos 476 anos da capital baiana

Millena Marques

Publicado em 19 de março de 2025 às 14:32

Novo viaduto na região da ACM Crédito: Gil Santos/CORREIO

A prefeitura anunciou mais de R$ 500 mil em investimentos de obras que serão entregues ou autorizadas nos próximos 30 dias. O investimento acontece como parte das celebrações pelos 476 anos de Salvador. Dentre essas intervenções, mais de 20 estão à cargo da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra). >

Destaque para urbanização do Porto da Lenha, o antigo Estaleiro do Bonfim, cujas obras estão 90% concluídas, a entrega do viaduto de retorno da Avenida ACM, na região do Detran, próximo ao Corpo de Bombeiros, e dos trechos de nova Orla de Pituaçu e Jaguaribe. >

No programa Morar Melhor, serão mais 500 casas reformadas em Brotas, Arraial do Retiro, Curuzu, Pau da Lima e São João do Cabrito. Além disso, 42 instituições serão beneficiadas pelo Morar Melhor Entidades. >

Ainda no campo da habitação, será assinada a ordem de serviço para a construção de 200 unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida (MCMV), no bairro Nova Constituinte. >

Pelo Novo Mané Dendê, a lista de obras inclui terminal de ônibus e centro comercial, novos sobrados, e ações de urbanização e infraestrutura nos bairros de Ilha Amarela e Rio Sena. >

As obras de contenção de encostas terão continuidade em Saramandaia, São Marcos, Sussuarana, Plataforma, Avenida Ogunjá, Cosme de Farias e Alto da Terezinha. >