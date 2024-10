SORTE

Seis apostas de Salvador faturam R$ 25 mil na Mega-Sena

Nove apostas baianas acertaram a quina da Mega-Sena sorteada na noite de quinta-feira (24) e faturaram, no mínimo, R$ 25 mil. Os apostadores são de Salvador, com seis vencedores, Iaçu, Mata de São João e Sítio do Mato, com um vencedor, cada.