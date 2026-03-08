INVESTIGAÇÃO

Seis homens são presos por suspeita de envolvimento na morte de PM de folga na Bahia

Outros dois morreram em ação policial

Esther Morais

Publicado em 8 de março de 2026 às 11:29

Homens foram encontrados em zona da mata Crédito: Divulgação - PCBA

Seis homens foram presos no sábado (7) por suspeita de envolvimento na morte do sargento da Polícia Militar da Bahia Vagner Carneiro Firmo, de 44 anos. As prisões ocorreram durante uma operação das forças de segurança no município de Santaluz, no interior da Bahia.

Durante a ação policial, dois suspeitos morreram após confronto com as equipes. Um deles foi identificado como Alisson Araújo de Souza, de 17 anos. O outro homem ainda não teve a identidade formal confirmada. Ambos chegaram a ser socorridos, mas não resistiram aos ferimentos. Com eles, foram apreendidas duas armas de fogo.

Segundo as investigações, os suspeitos fazem parte de uma organização criminosa e estavam escondidos em uma área de mata na zona rural do município, onde haviam montado uma barraca improvisada.

Ainda durante as diligências, um adolescente foi apreendido por suspeita de participação nas ações criminosas. Com ele, os policiais encontraram um revólver calibre .38 e seis munições.

As apurações indicam que o sargento foi até o local após receber informações sobre a presença do grupo armado na região. Ao chegar à área, ele encontrou um dos suspeitos do lado de fora da barraca e conseguiu rendê-lo. No entanto, outros dois homens que estavam dentro da estrutura abriram fogo contra o policial, que foi atingido e não resistiu aos ferimentos.

Os mesmos suspeitos também são investigados pela morte de Railton da Silva Reis, de 24 anos, ocorrida na madrugada da última quarta-feira (4), no bairro JK, no mesmo município.