Seis pessoas são presas em operação no extremo-sul da Bahia

Seis pessoas já foram presas durante a Operação Cruzeiro, deflagrada nesta quarta-feira (23), no extremo-sul da Bahia. As prisões foram realizadas na cidade de Santa Cruz Cabrália. Também foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão.



Segundo a Polícia Civil, o objetivo da operação é retirar do convívio social, envolvidos com o tráfico de drogas, homicídios e associação criminosa. As ações são decorrentes das investigações sobre os homicídios do indígena Dennis Kawhã Santos da Cruz, de 16 anos, ocorrido em julho deste ano e de Leizo Udson dos Santos, 42, ocorrido em no dia 1º deste mês.