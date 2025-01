SURPRESA

Sem saber de gravidez, mulher vai à UPA com dor e descobre que estava em trabalho de parto

Marido conta que mulher não apresentou nenhum sintoma de gravidez e que ciclo menstrual se manteve normal

Moradora de Cosme de Farias de Farias, Ismalia Mirtes Souza Sena, 35 anos, buscou a Unidade de Pronto Atendimento de Brotas (UPA), na manhã dessa segunda-feira (20), se queixando de fortes dores na região pélvica e no quadril. Mãe de uma menina de 16 anos, o que ela não esperava era descobrir na unidade de saúde que estava grávida e as dores que sentia já era do parto. Ismalia e a recém-nascida passam bem e após cuidados iniciais foram encaminhadas para o Instituto de Perinatologia da Bahia (Iperba).