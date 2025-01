OPORTUNIDADE

Sema lança edital com 46 vagas e salários de R$ 3,3 mil em Salvador

Inscrições para processo seletivo estão abertas até 20 de janeiro

Esther Morais

Publicado em 5 de janeiro de 2025 às 15:03

Reda com 46 vagas fortalece a gestão ambiental na Bahia Crédito: Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock

A Secretaria do Meio Ambiente (Sema) do Estado da Bahia lançou o edital para a contratação de 46 técnicos de nível superior, com salário de R$ 3.373,21 e carga horária de 40 horas semanais, por meio do Regime Especial de Direito Administrativo (Reda). Todas as vagas são para Salvador.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, por meio do ba.gov.br, entre as 9h do dia 13 de janeiro e as 23h59 do dia 20 de janeiro (horário de Brasília).

O processo seletivo será composto por uma única etapa: avaliação curricular, de caráter eliminatório e classificatório. O edital detalha os requisitos e condições para participação no certame, que visa atender demandas técnicas e operacionais da Sema de forma temporária.

Os contratos terão duração de até 36 meses, com possibilidade de renovação por mais 36 meses, uma única vez. Durante a avaliação curricular, serão analisados os documentos apresentados para validar as informações fornecidas no momento da inscrição.

Os aprovados receberão vencimentos de R$ 3.373,21, com uma carga horária de 40 horas semanais. Mais detalhes podem ser encontrados no Edital do Processo Seletivo Simplificado – PSS nº 001/2024.

De acordo com a diretora administrativa da Sema, Rosadelia Furlanetto, a contratação de novos profissionais permitirá que a secretaria amplie sua capacidade de trabalho, assegurando um meio ambiente mais equilibrado e sustentável para todos.