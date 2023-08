‘Semana Municipal de Mobilização contra o Aedes Aegypti’ tem início nesta segunda-feira (14)

Ações de combate ao Aedes Aegypti têm início nesta segunda-feira (14). Crédito: Jefferson Peixoto/ Secom

Para fechar o cerco contra o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikugunya, o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), órgão vinculado à Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Salvador, realizará entre os dias 14 e 18 de agosto a ‘Semana Municipal de Mobilização contra o Aedes aegypti’. A iniciativa vai promover diversas atividades em bairros estratégicos da capital baiana.



Entre as atividades programadas em campo estão sala de espera em postos de saúde, com orientações aos pacientes para os cuidados com as arboviroses; inspeção e controle vetorial em clínicas particulares, órgãos públicos e estações de transbordo; ação chaveiro em parceria com a Guarda Civil Municipal; reavaliação de imóveis focados; atividades com acumuladores de materiais inservíveis em parceria com a Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre); mutirões de eliminação de focos em bueiros e nas ruas, entre outras.

A intensificação da propagação de informações de forma lúdica e orientada também é o foco da Semana de Mobilização. Nela, os estudantes de escolas municipais receberão feiras de exposição com a participação de fantoches para explicar como evitar o processo de reprodução dos mosquitos. Acontecerá também a realização de feira de saúde focada em Zoonoses, com uma mostra de diversos processos evitáveis para a proliferação do Aedes.

A vice-prefeita de Salvador e titular da SMS, Ana Paula Matos, afirma que esta será uma grande oportunidade para que o cidadão possa contribuir com as equipes do CCZ no combate ao mosquito. “Todos nós somos responsáveis por esta causa. Enquanto gestão, entramos com as ações para reduzir a proliferação dos mosquitos nos bairros, e os moradores devem ter a iniciativa de ser também o agente de endemias da sua casa ou da sua comunidade. É comprovado que esses esforços conjuntos, além de ser uma atitude de cuidado com o próximo e com a sua cidade, é a combinação perfeita para reduzir os índices de infestação”, disse.