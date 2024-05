ECONOMIA CIRCULAR

Semiárido aposta em novas tecnologias e aproveitamento do sisal para impulsionar desenvolvimento

Região Sisaleira Baiana vai receber unidade do Cimatec Sertão que visa garantir avanços na economia circular por meio da fibra do sisal

As fibras extraídas da região Sisaleira da Bahia, que está situada no semiárido, no nordeste do estado, costumam ser utilizadas para a fabricação de cordas, tapetes, embalagens, produções arquitetônicas e variados tipos de artesanato. Esse tipo de uso, no entanto, não inclui o aproveitamento completo do material – que inclui os resíduos. É por isso que, pensando em mudar esse cenário, os produtores da região têm apostado em novas tecnologias que visam impulsionar a economia circular por meio da fibra do sisal. O tema, inclusive, foi um dos destaques do Encontro Mundial de Fibras Naturais, no início da tarde desta quarta-feira (29), em Salvador.

O evento, que ocorreu na sede da Federação das Indústrias da Bahia (Fieb), promoveu a reunião conjunta dos Grupos Intergovernamentais de Fibras Naturais da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), da Organização Internacional de Fibras Naturais e da Câmara Setorial de Fibras Naturais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil (CSFN/MAPA). O encontro foi organizado pelo Sindicato das Indústrias de Fibras Vegetais no Estado da Bahia (Sindifibras/Fieb) e pelas demais entidades privadas ligadas ao setor que cuidam da cadeia de fibras naturais do Brasil (sisal, juta, malva, coco, piaçava, bambu, seda e cânhamo).

Presidente da INFO, da CSFN e do Sindifibras, Wilson Andrade destacou a importância de sediar o evento e incentivar discussões sobre o aproveitamento sustentável da fibra. “O Brasil é importante player no conjunto das fibras naturais, cuja produção anual é significativa e gera renda e emprego para mais de dois milhões de pessoas em regiões menos desenvolvidas e sem outras alternativas econômicas. Daí o nosso interesse que essas discussões ocorram no país, quando poderemos mostrar ao mundo as nossas vantagens e possibilidades de receber os incentivos, tecnologias e recursos que estão sendo destinados à evolução do novo mundo verde que visa o equilíbrio de geração e absorção de carbono”, disse.

André Oliveira, superintendente de Novos Negócios & Planejamento e Executivo das Áreas Tecnológicas de Petróleo e Gás, Mineração e Agroindústria do Senai Cimatec, foi responsável por apresentar o painel sobre o semiárido baiano. Ele contou que há um projeto em curso de implantação do Cimatec Sertão, que vai beneficiar, principalmente, a região Sisaleira da Bahia a partir do aproveitamento da potência do sisal.

“O sisal pode ir muito além do uso que é feito dele atualmente. É possível produzir, a partir da sua fibra natural, biogás e usá-lo em automóveis e na geração de energia elétrica. Os resíduos do sisal também podem ser aplicados para a alimentação animal. Esses são apenas alguns dos exemplos da aplicação de tecnologia utilizando essa fibra. O que nós queremos com isso é nos conectarmos com as possíveis aplicações, empresas, institutos e outras universidades baianas para tornar isso realidade”, afirma.

No Cimatec, parte do sisal em compósitos foi usado para a criação de cadeiras e capacetes. Estudos iniciais também apontam a serventia dessa fibra natural para fabricação de fármacos. Segundo André Oliveira, com a chegada do Cimatec Sertão, o objetivo é que esses novos usos da planta beneficiem as famílias da região no dia a dia.

“O que a gente quer é cada vez mais estar próximo das comunidades locais para que esses desenvolvimentos possam ter um efeito imediato no dia a dia deles. Na hora que for possível desenvolver um biogás, isso pode ser utilizado na cozinha em substituição ao GLP [gás liquefeito de petróleo], que não é renovável. Ou os resíduos do sisal podem substituir ou complementar a ração animal, fazendo com que o produtor possa criar mais ovinos e caprinos. São áreas que estamos muito focados com objetivo de muito rapidamente ter resultados e poder aplicar nessas comunidades”, pontua.

Os benefícios também incluem a geração de emprego e renda. Apesar de ainda não haver estimativa em números, a expectativa é de que, por meio da aplicação da tecnologia no processo de beneficiamento do sisal, o semiárido baiano colha bons resultados na economia. “Buscamos, ao implantar novas tecnologias, particularmente no semiárido, criar cadeias de negócio, novas empresas e, com isso, gerar emprego e renda na região. Assim, retemos pessoas e talentos, e criamos um ciclo virtuoso”, reitera André Oliveira.