ALTA PRODUTIVIDADE

Semiárido responde por mais de 70% da produção agropecuária da Bahia

Cerca de 35% dos empregos formais do estado estão na região

Gilberto Barbosa

Publicado em 2 de abril de 2024 às 22:20

Município de Barreiras Crédito: Reprodução

O semiárido é responsável por 73,8% da produção agropecuária na Bahia. A região também tem participação de 30,4% no setor industrial e de 40,4% dos serviços no estado. No total, o semiárido tem participação de 39,6% no Produto Interno Bruto (PIB) baiano. Os números são de um levantamento feito pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI).

De acordo com o economista da SEI, Jadson Santana, os números refletem a divisão das atividades econômicas no estado. A atividade industrial está concentrada em cidades da Região Metropolitana de Salvador (RMS), do extremo-sul baiano e do entorno de Feira de Santana, enquanto a agropecuária está concentrada em cidades da região oeste.

“A distribuição da atividade agropecuária é pulverizada no interior do estado, mas se concentra sobretudo no Oeste, onde há uma alta produtividade de grãos. O único município da região que se enquadra nesse quesito e não faz parte do semiárido é Luiz Eduardo Magalhães. Quando se soma a produção dessas cidades, elas têm uma representatividade maior no setor agrícola do estado”, afirmou.

Outros indicadores apontam que apesar da alta representatividade na agropecuária baiana, o setor representa apenas 19,7% da atividade produtiva dos municípios. O setor com maior índice é o de comércio e serviços com 62,1%, enquanto a indústria representa 18,2%. Além disso, 918 mil empregos formais da Bahia estão no semiárido, representando 35,9% do total.

“O setor de comércio e serviços tem uma infinidade de coisas e atividades diferentes. Está pulverizado em todos os municípios e agrega muita mão de obra. A atividade agropecuária é caracterizada por muitos empregos temporários. Geralmente os empregos ofertados são aqueles voltados a colheita e a um tempo específico de lavoura, sem um vínculo formal”, continuou Jadson.

A taxa de mortalidade infantil é de 14,8 mortes para cada 100 mil habitantes. São 8.875 médicos atuando na região, uma média de 1,2 para cada mil pessoas. 14.810 leitos hospitalares estão disponíveis para a população, média de 2 para cada mil. A cobertura do Programa Saúde da Família atinge 100% do semiárido, com 2647 equipes atuando nos atendimentos.

“Quando comparamos todos esses indicadores com a média da Bahia, vemos que essa região tem dados inferiores que o resto do estado”, finalizou Jadson.