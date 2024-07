SALVADOR

Semob repudia manifestação de rodoviários e diz que media acordo para pagamento da ex-CSN

Em nota, a secretaria fala em " expectativa da realização do pagamento"

Da Redação

Publicado em 26 de julho de 2024 às 17:44

Semob Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A Secretaria de Mobilidade (Semob) de Salvador, por meio de nota divulgada na tarde desta sexta-feira (26), afirma que está ajudando para que se chegue a um acordo com ex-funcionários da extinta Concessionária Salvador Norte (CSN), que pedem pagamentos indenizatórios após a rescisão do contrato. O posicionamento foi solicitado pelo CORREIO, após rodoviários de Salvador suspenderam a saída dos ônibus da Estação da Lapa na manhã desta sexta.

Na nota, a Semob repudia a manifestação do Sindicato dos Rodoviários na Estação da Lapa e nos terminais Lapa e Barris, do BRT Salvador, com a justificativa de que o "ato prejudica os usuários e o sistema de transporte da cidade". A secretaria afirma que o pagamento deve ser realizado após definido acordo com as partes envolvidas.

"A pasta tem a expectativa da realização do pagamento aos trabalhadores por parte dos antigos concessionários e vem dialogando com as partes envolvidas para que cheguem a um acordo. Em diálogo com o sindicato dos rodoviários, houve a garantia de que não haveria o fechamento de nenhum terminal em mobilizações da categoria sobre o assunto", destaca.

No posicionamento, a Semob informa ainda que não há pendências de pagamento aos ex-funcionários da CSN por parte da Prefeitura.

Nova manifestação

Segundo o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Fábio Primo, a diretoria reagendou a manifestação para a próxima semana.

Agora a mobilização deve acontecer na quinta-feira (1º) ou sexta (2) com início na Rótula do Abacaxi, em direção à região do Shopping da Bahia, na Avenida Tancredo Neves.

A previsão é que haja impacto no trânsito no momento da ação, mas o dia e horários ainda serão confirmados pelos representantes. O sindicato ressaltou que, caso as reivindicações sejam aceitas, o protesto será cancelado.