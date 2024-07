CRISE NO TRANSPORTE

Estação da Lapa é liberada e rodoviários planejam nova manifestação em Salvador

Os rodoviários de Salvador liberaram a saída da Estação da Lapa na tarde desta sexta-feira (26), cerca de 2h depois do bloqueio inicial , e cancelaram o protesto que iria acontecer nas ruas de Salvador. Segundo o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Fábio Primo, a diretoria reagendou a manifestação para a próxima semana.

Agora a mobilização deve acontecer na quinta-feira (1º) ou sexta (2) com início na Rótula do Abacaxi, em direção à região do Shopping da Bahia, na Avenida Tancredo Neves. A previsão é que haja impacto no trânsito no momento da ação, mas o dia e horários ainda serão confirmados pelos representantes. O sindicato ressaltou que, caso as reivindicações sejam aceitas, o protesto será cancelado.