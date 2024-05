ALVARÁS

Semob convoca classificados em edital de novos taxistas para apresentar documentação

Prazo é de 30 dias, a contar da data de divulgação

Da Redação

Publicado em 23 de maio de 2024 às 13:54

Taxistas de Salvador Crédito: Jefferson Peixoto/Secom PMS

A Secretaria de Mobilidade (Semob), através da Coordenação de Táxis e Transportes Especiais (Cotae), iniciou a convocação das primeiras 20 pessoas candidatas classificadas no edital de credenciamento para novos alvarás de táxi em Salvador. A lista com os nomes foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) da terça-feira (21), onde resultado pode ser consultado.

O prazo é de 30 dias, a contar da data de divulgação no DOM, para apresentar a documentação prevista no edital de forma presencial, na sede da Cotae, localizada na Avenida Vale dos Barris, 501, das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira. “É importante que as pessoas candidatas estejam atentas aos prazos para garantir a continuidade de seus processos”, afirmou o secretário da Semob, Fabrizzio Muller.

Durante a entrega da documentação na Cotae, será agendada uma data para a vistoria do veículo apresentado pelo candidato e que será utilizado na atividade. Caso o candidato seja aprovado após a vistoria, este se tornará um autorizatário de um alvará para prestar o serviço de táxi em Salvador.