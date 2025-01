HOMENS ARMADOS

Sequestradores cobraram R$ 200 mil por resgate de mulher em Salvador

Vítima foi encontrada por policiais em cativeiro no bairro da Federação

O relato da ocorrência dá conta de que três homens armados invadiram um estabelecimento comercial no domingo (12) no bairro de Águas Claras, roubaram celulares de clientes e capturaram a vítima. Ela foi colocada dentro de um carro branco e levada até um cativeiro na Federação, onde os suspeitos pediram o pagamento ao marido da mulher.

A localização aconteceu quando policiais militares da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT)/Rondesp Atlântico realizavam uma operação na travessa Vila Verde e foram recebidos com disparos de arma de fogo por homens que estavam no local. Houve confronto e, ao realizar uma varredura em busca dos suspeitos do tiroteio, os agentes encontraram a vítima de sequestro em um imóvel abandonado.