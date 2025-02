CARNAVAL

Serpentinas metálicas são proibidas na Bahia; uso pode gerar multa de até R$ 100 mil

Lei foi oficializada pela Assembleia Legislativa da Bahia

Wendel de Novais

Publicado em 14 de fevereiro de 2025 às 09:16

Serpentinas metálicas foram proibidas Crédito: Neonergia Coelba

As serpentinas metálicas, antes muito usadas no período de Carnaval, estão proibidas por lei na Bahia. A proibição foi oficializada pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) na quinta-feira (13) e torna crime a fabricação, distribuição, comercialização e utilização das serpentinas no estado. Por conta da chegada do Carnaval, a lei publicada já está em vigor e impõe multas entre R$ 5 mil e R$ 100 mil para quem descumprí-la. A variação dos valores de multa depende do porte do empreendimento que se utilizar das serpentinas e das circunstâncias que a infração for cometida. O valor ainda pode ser dobrado em caso de reincidência. >

De acordo com a Neoenergia Coelba, as serpentinas metálicas representam riscos de acidentes graves quando lançadas em direção à rede elétrica. O objeto é um condutor de energia e, ao entrar em contato com a fiação, pode provocar curto-circuito e partir os cabos. No lançador dos trios elétricos, a pressão do bastão faz com que as serpentinas sejam lançadas em até oito metros, ou seja, mais alto do que a rede elétrica, potencializando o risco de acidentes.>

As multas dispostas na nova lei serão também aplicadas a estabelecimentos comerciais, trios elétricos e camarotes. “Nós dialogamos com a ALBA desde o ano passado para reforçar a importância da promulgação da lei. As serpentinas metálicas podem provocar interrupções de energia e acidentes fatais. Por isso, destacamos que para ter uma brincadeira segura, as serpentinas não devem ser utilizadas.”, explicou a superintendente de Relações Institucionais da Neoenergia Coelba, Maria Helena Farias.>

Para que o Carnaval 2025 aconteça sem acidentes envolvendo a rede elétrica, a Neoenergia Coelba fechou uma parceria com Carlinhos Brown. O artista será o embaixador da Neoenergia para conscientizar a população sobre a segurança com a rede elétrica durante a folia. O cantor gravou uma música com os cuidados que devem ser adotados durante a festa e como parte da campanha, a Timbalada também entoará o jingle, cujo refrão é “não deixe o baixo astral acabar sua energia”, no desfile do trio no sábado (2). >