SAÚDE

Serviço de Anestesia Santa Izabel recebe certificação internacional

Barbosa recebeu as seguintes pessoas durante o evento: Melissa Morais, diretora técnica do QGA, organização responsável pela implementação do programa QMentum no Brasil; Jedson Nascimento, diretor de defesa profissional da Sociedade Brasileira de Anestesiologia (SBA) e membro do SASI; Otávio Marambaia, presidente do Conselho Regional de Medicina da Bahia (Cremeb-BA); Robson Freitas, presidente da Associação Bahiana de Medicina (ABM); Fábio Maron, presidente da Sociedade de Anestesiologia do Estado da Bahia (Saeb); Aurino Gusmão, vice-presidente da Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas da Bahia (Coopanest-BA); José Ricardo Madureira, diretor técnico-assistencial do Hospital Santa Izabel (HSI); e Murilo Flores, membro da Comissão de Qualidade e Segurança do SASI.