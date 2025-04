VINGANÇA

Servidor público é morto a facadas após fazer 'brincadeira de mau gosto' na Bahia

Suspeito confessou crime e foi preso

Esther Morais

Publicado em 11 de abril de 2025 às 09:22

Servidor foi morto a facadas no interior da Bahia Crédito: Reprodução

Um homem de 40 anos foi morto a facadas na madrugada de quinta-feira (10) em Butirama, no oeste do estado. O suspeito, de 29 anos, confessou o crime e foi preso. A vítima, identificada como Gercino Gomes Barbosa era motorista da Secretaria de Saúde do município. >

Segundo reportagem da TV Oeste, o suspeito disse que cometeu o crime porque a vítima fez uma “brincadeira de mau gosto” com ele, mas não há detalhes da motivação. A polícia investiga as circunstâncias do homicídio. >

No dia, policiais militares da 86ª Companhia Independente (CIPM) atenderam e ocorrência e, após verificação de imagens de um circuito de câmeras de vigilância, no local do crime, identificaram o suspeito. >

Diante das informações passadas pela Polícia Civil, os militares realizaram rondas na região, vindo a localizar o homem. Ele confessou o crime e levou os agentes para onde estava a arma branca utilizada no ato. >

O suspeito e o material apreendido foram encaminhados à delegacia da região, para registro da ocorrência. Guias periciais e de remoção foram expedidas.>

O prefeito de Buritama, Léo Miranda, lamentou a morte de Gercino nas redes sociais. "Um homem íntegro, trabalhador, firme em seus ideais e presente em cada passo da nossa caminhada por uma Buritirama mais justa e humana", disse.>