VIOLÊNCIA

Servidora municipal de Porto Seguro é encontrada morta após sair de festa com homem

Um mulher foi encontrada morta na manhã desta segunda-feira (9), em uma praia de Santa Cruz Cabrália, no extremo sul do estado. A jovem de 27 anos estava desaparecida desde o último sábado (7), segundo informações da Polícia Militar.

Camila Simão Dantas foi encontrada na praia de Coroa Vermelha, com sinais de disparos de arma de fogo e golpes de faca. A mulher estava desaparecida desde sábado, quando foi vista saindo de uma festa com um homem não identificado, no bairro Casas Novas, segundo informações do registro da Polícia Civil.