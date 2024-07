CORRUPÇÃO

Servidores do Inema são investigados por receber R$ 16,5 mil de fazendeiros no oeste da Bahia

Crimes envolvem autorizações de supressão de vegetação e concessão de terras

Publicado em 19 de julho de 2024 às 14:40

Ação contra servidores do Inema Crédito: Divulgação

Seis pessoas, entre elas servidores e ex-funcionários do Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) são investigadas por crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e de associação criminosa na Bahia. Segundo as investigações, elas estariam envolvidas em esquema de pagamento de propinas, no total de quase R$ 16,5 milhões, cobradas para viabilizar ilegalmente a concessão de licenças ambientais e autorizações de supressão de vegetação, entre os anos de 2019 e 2023.

As investigações apontam que o pagamento de propinas foi realizado, na maior parte, por fazendeiros ou empresas relacionadas a empreendimentos rurais do oeste do estado, via depósitos bancários nas contas de um dos investigados.

Nesta sexta (19), foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão em endereços residenciais nos municípios de Salvador, Camaçari, Guanambi e Riacho de Santana e em uma empresa, na cidade de Lauro de Freitas. A pedido do Ministério Público da Bahia (MP-BA), a 1ª Vara Criminal Especializada da capital também determinou a suspensão das funções de um técnico do Inema e o sequestro de bens dos investigados.

O material apreendido (documentos, celulares, computadores, jóias) será submetido a conferência e análise pelos promotores de Justiça e, posteriormente, encaminhado aos órgãos competentes para adoção das medidas cabíveis.

A reportagem entrou em contato com o Inema para ter um posicionamento sobre o caso e aguarda retorno.