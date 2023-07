Sesab vai abrir sindicância para apurar mortes de bebês em maternidade

Gestantes precisaram ir à unidade de saúde mais de uma vez até serem internadas. Crédito: Divulgação/GovBA

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) vai instaurar uma sindicância para apurar as mortes de dois bebês na Maternidade Albert Sabin, no bairro de Cajazeiras. Em nota, a pasta lamentou a morte da criança.



"A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia e a direção da maternidade Albert Sabin estão consternadas com a situação, pois toda maternidade é um local que simboliza vida. O falecimento causa dor e tristeza para os familiares e toda a equipe assistencial", diz a nota.

A Sesab diz ainda que a família está recebendo assistência psicológica. "A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia fará a instauração imediata de sindicância para apurar detalhadamente o fato e identificar a eventual omissão e/ou má conduta por parte dos profissionais. A família está sendo assistida pela equipe de psicólogos e assistentes sociais da unidade", diz a pasta.

Os dois bebês morreram antes do parto na unidade de saúde. Os pais acusam a instituição de negligência médica em ambos os casos, ocorridos na terça-feira (18), já que as crianças eram consideradas saudáveis.

Entenda o caso

A primeira bebê se chamaria Laila Maria e seria a primogênita do casal William Samuel dos Santos, de 28 anos, e Ailla Daltro, de 26. Segundo William, Ailla precisou ir até a maternidade três vezes para ser internada. "No sábado [15], minha esposa compareceu à maternidade com fortes dores. Fizeram o exame de toque três vezes e mandaram ela ficar caminhando, para estimular, e, depois de quase 10 horas de espera, liberaram ela", relembrou.

No domingo (16), o procedimento teria se repetido, com a diferença de que foram dados medicamentos à gestante, a fim de amenizar sua dor. Quando retornou na segunda-feira (17), já com fortes contrações, ela finalmente foi internada. "Falaram que a dilatação estava em 5 cm e, ainda assim, se recusaram a fazer a cesárea, mesmo minha esposa implorando para fazer. Quando chegou a noite, uma enfermeira olhou e disse que os batimentos do bebê estavam diminuindo e que achava que ele estava em sofrimento fetal", continuou William.

No segundo caso, a criança que veio a óbito ainda na barriga se chamaria Tainá. Conforme o relato da mãe, Daiane de Jesus, 41, foram necessárias duas idas à Maternidade Albert Sabin antes de ter sido internada. "Eu vim numa consulta no dia 12, e a menina começou a contrair. Aí, quando eu cheguei na emergência, a médica disse pra mim que não poderia me internar, porque só estava com 'um dedo' de dilatação e, como eu já tinha tido outros filhos por parto normal, aquilo, pra ela, não era nada", contou Daiane, que já é mãe de sete filhos, sobre a experiência no dia 12.