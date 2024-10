MORADOR FOI FEITO REFÉM

Sete homens são presos após confronto com a polícia em Pernambués

Sete suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas foram presos pela polícia após um confronto no bairro de Pernambués. O caso aconteceu no final da noite de quarta-feira (16).

No grupo foram identificados criminosos que atuam no bairro de Tancredo Neves, em Salvador, e na localidade de Areia Branca, município de Lauro de Freitas.

Cinco homens morreram durante uma troca de tiros com policiais militares em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). De acordo com a Polícia Civil (PC), os casos aconteceram no bairro de Santo Antônio nesta quarta-feira (16). As mortes ocorreram nas ruas Campo Sales e San Martin, que ficam a 350 metros de distância.