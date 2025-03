HOMENAGEADAS

Shopping celebra protagonismo feminino na 16ª edição do Prêmio Barra Mulher

Evento foi na noite desta terça-feira (25)

Tharsila Prates

Publicado em 25 de março de 2025 às 22:53

As homenageadas Crédito: Divulgação/ Shopping Barra

A 16ª edição do Prêmio Barra Mulher 2025, na noite desta terça-feira (25), homenageou 11 mulheres que impactam e transformam a vida de outras mulheres na Bahia e no Brasil. Entre as homenageadas estão empreendedoras, médicas, jornalistas e atrizes. >

A premiação, realizada pelo Shopping Barra e Enashopp no espaço do UCI Orient para convidados, teve forte presença feminina, com a jornalista Tarsilla Alvarindo como mestre de cerimônias. A performance ficou por conta da cantora baiana e multi-instrumentista Thathi, com um repertório repleto de canções de grandes nomes femininos da música nacional, como Gal Costa, Elza Soares, Rita Lee, Iza, Marisa Monte e Elis Regina. >

Na edição deste ano, nove nomes foram escolhidos por uma comissão, composta por formadores de opinião. Simultaneamente, uma votação popular, promovida pelo Shopping Barra, elegeu mais um nome. O elenco ficou completo com o prêmio “Mulher Empreendedora Shopping Barra”, indicada pela Associação de Lojistas do Barra.>

As onze homenageadas do Prêmio Barra Mulher 2025 foram: a médica oncologista Aknar Calabrich, a empresária e palestrante Alana Sales, a repórter e apresentadora Andréa Silva, a educadora e jornalista Anna Penido, a repórter e apresentadora Camila Marinho, a escritora e pesquisadora Carla Akotirene, a fisioterapeuta pélvica Carolina Barreto (voto popular), a atriz Edvana Carvalho, a delegada de polícia Heloísa Brito, a empresária Iolanda Rattmann (lojista) e a cantora e compositora Luedji Luna. >