Shopping de Salvador e Sebrae promovem palestra sobre vendas no período junino

Para quem deseja potencializar as vendas no período junino, o Shopping Bela Vista e o Sebrae-Ba realizam o Turbina Vendas São João: palestra gratuita com a CEO do grupo Dona, fundadora da comunidade A Dona do Negócio e escritora do best seller de mesmo nome, Uliana Ferreira.