Shopping em Lauro de Freitas inaugura programação de Natal para as crianças

Atrações como tirolesa e escorregador fazem parte da iniciativa

Carolina Cerqueira

Publicado em 17 de novembro de 2024 às 18:05

Programação vai até o dia 24 de dezembro Crédito: Valter Júnior/Divulgação

O Parque Shopping Bahia, que fica em Lauro de Freitas, inaugurou neste final de semana suas atrações especiais de Natal para as crianças. Um espaço com diversos brinquedos foi montado no centro comercial e funcionará até o dia 24 de dezembro.

Entre as atrações estão tirolesa, parede de escalada, escorregador e outros brinquedos. O tema deste ano contempla os personagens do desenho Jovens Titãs em Ação.

As crianças também podem tirar a tradicional foto com o Papai Noel, que está na sala dos super-heróis da DC Comics. No local, ainda há uma árvore de Natal de 16 metros de alturada.

Para se divertir no espaço, é preciso adquirir ingressos. A cada 50 reais em compras, o consumidor ganha dois ingressos, que podem ser retirados na Praça Central, piso L1.