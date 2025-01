AÇÃO GRATUITA

Shopping realiza Bloquinho do Bela neste domingo (2), antecipando o Carnaval

Concentração para crianças e suas famílias será na entrada principal do shopping

Tharsila Prates

Publicado em 30 de janeiro de 2025 às 17:53

Bloquinho do Bela Crédito: Divulgação

Já no clima de Carnaval, o shopping Bela Vista vai realizar o tradicional Bloquinho do Bela. Voltado especialmente para crianças e suas famílias, o evento acontecerá neste domingo (2), a partir das 16h30, com concentração na entrada principal do shopping.>

A animação será por conta de Tio Paulinho, acompanhado de muitos personagens e de um minitrio elétrico, que trará os hits do momento para todos entrarem no ritmo da folia. A ação será gratuita e, para quem não puder comparecer nesse dia ou quiser aproveitar mais uma edição da festa, haverá a 2ª edição no próximo sábado (8). >

“O Bloquinho, em parceria com Tio Paulinho, já é tradicional no calendário do Bela trazendo muita diversão e alegria para as famílias, e muitos já ficam ansiosos por essa programação. Por isso, buscamos proporcionar momentos de descontração para os pequenos e suas famílias, que vestem a ‘camisa’ e vêm para o bloquinho, cheios de animação e preparados para a festa”, conta a gerente de marketing, Juliana Brandão.>

Tio Paulinho Crédito: Divulgação

Serviço:>

O quê: Bloquinho do Bela, com Tio Paulinho e personagens>

Quando: 2 de fevereiro (domingo) | 8 de fevereiro (sábado)>

Horário: a partir das 16h30>

Local: Concentração na entrada principal do Shopping>