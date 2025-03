8 DE MARÇO

Shoppings de Salvador têm programação especial em homenagem ao Dia da Mulher

Estão previstos shows, lançamento de livros, bate-papos, filmes e lounge especial; confira ações

Tharsila Prates

Publicado em 8 de março de 2025 às 09:00

Dadá está entre as homenagedas em exposição no Paseo Crédito: Divulgação

Diversos shoppings de Salvador estão com programação especial para este sábado (8), Dia Internacional da Mulher. Estão previstos shows, lançamento de livros, bate-papos e lounge especial.

O Shopping Paseo vai realizar mais uma edição do Paseo Cultural, com a exposição fotográfica 'Mulheres, Grandes Chefs'. Este ano, o presente é dedicado a chefs da gastronomia baiana, destacando suas trajetórias, talentos e contribuições para a cultura gastronômica do estado. A mostra traz imagens dessas profissionais, que fazem da culinária uma verdadeira arte e será exibida no Dia Internacional da Mulher, no sábado (8). A exposição segue até o dia 31, no piso L1, no horário de funcionamento do shopping.

Entre as homenageadas, estão Angeluci Figueiredo, Bárbara Ramos, Dadá, Isabelle Pavetto, Leila Carreiro, Lisiane Arouca, Nara Amaral, Solange Borges e Tereza Paim. "Celebrar as mulheres é reconhecer suas conquistas e talentos em todas as áreas. A culinária é uma forma de expressão, e essas mulheres trazem história, cultura e sabor em cada prato. Essa é a nossa forma de presenteá-las e valorizar os seus talentos, mostrando ao público a força feminina na gastronomia", destacou Joaquim Correia de Melo Neto, superintendente do Paseo.

No Shopping Itaigara, a campanha 'Permita-se uma pausa. Esse momento é seu visa' criar um ambiente acolhedor, dedicado ao autocuidado. Até este sábado (8), será disponibilizado um lounge exclusivo no piso L1, onde as clientes poderão desacelerar e aproveitar as ações de degustação de comida natural do Restaurante Terraço Natura, distribuição de voucher da Espaço Laser e brindes de diversas lojas. Haverá ainda o lançamento do livro Identidade, da autora Valderez Loila.

Também no sábado (8), das 12h30 às 14h, será realizada a edição especial do Música no Ita, com a cantora Márcia Jande e distribuição de brindes para celebrar a data.

No dia 26 de março, será realizada uma conversa com mulheres que são referência nas áreas da saúde feminina, bem-estar, carreira profissional e lifestyle, no piso L2, a partir das 15h. Entre as facilitadoras do bate-papo, estão a médica ginecologista Fernanda Medeiros, que abordará o tema 'Menopausa: como passar por ela tendo qualidade de vida'; e Jussana Jambeiro, publicitária e estudante de Biomedicina, que irá falar sobre 'A Importância da Atividade Física na Menopausa'.>

Já o Cine Imperial, do Shopping Center Lapa, realiza neste sábado (8), às 12h, uma sessão especial gratuita do premiado “Ainda Estou Aqui”, exclusivamente para mulheres. O shopping vai disponibilizar também, gratuitamente para o público feminino, uma cabine de fotos instantâneas para o registro de lembranças incríveis deste dia. A cabine ficará montada no sábado, das 12h às 15h, em frente ao Mundo a Granel (no piso L2).

>

No Barra, o Prêmio Barra Mulher 2025 está confirmado para o próximo dia 25. Em sua 16ª edição, a premiação celebra o protagonismo e a força das mulheres baianas em diversas áreas de atuação, através de ações sociais, da ciência, cultura, arte, política, economia, justiça, educação e demais atividades que geram impactos positivos significativos na vida das pessoas.

A premiação segue com votação popular aberta até esta sexta-feira (7), através de formulário disponível nas redes sociais do Shopping Barra. O público é convidado a participar, indicando nomes de mulheres baianas, conhecidas e anônimas, que desenvolvem um trabalho sociocultural e econômico inovador. A mulher mais indicada pelo voto popular estará entre as 12 celebradas pelo Barra Mulher 2025. Ao mesmo tempo, uma comissão julgadora, composta por formadores de opinião, elege mais 10 nomes. O prêmio contempla ainda a "Mulher Empreendedora Shopping Barra", indicada pela Associação de Lojistas do Barra, complementando o elenco, que somente será revelado no evento de premiação.

O Salvador Norte Shopping promove dois dias de show gratuito em homenagem ao Mês da Mulher. O Viva Música acontece neste sábado (8), com o agito da cantora de samba Carol Leal. No dia 15, tem o axé de Gabriella Matos, na Praça de Alimentação, piso L3, a partir das 18h. A entrada é gratuita.