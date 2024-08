SUBÚRBIO 360º

Show de talentos leva música e dança para população do Subúrbio

Evento - realizado em Coutos, através do programa Subúrbio 360º - contou com 12 apresentações

Gilberto Barbosa

Publicado em 28 de agosto de 2024 às 22:35

Evento foi realizado em Coutos e apresentou artistas como Samuel San Crédito: Ana Albuquerque/CORREIO

Uma programação com 12 apresentações musicais animou o público que compareceu ao teatro do Espaço Boca de Brasa, localizado no bairro de Coutos, em Salvador. Composto, em sua maioria, por crianças e adolescentes, eles acompanharam a terceira edição do “Show de Talentos: Se Vira nos 360”, realizado na noite desta quarta-feira (28).

A iniciativa é promovida pelo Subúrbio 360º, iniciativa da Fundação Gregório de Mattos, onde são realizados cursos e oficinas para os moradores da região. A gestora do espaço Cintia Bittencourt conta que o evento surgiu com a ideia de valorizar os talentos da comunidade.

"Os professores começaram a perceber esses talentos e, com isso, fizemos um plano de ação que culminou no projeto. Esse evento também ajuda na divulgação das oficinas, que são realizadas no espaço e são abertas à comunidade. Foram feitas audições para escolher quem se apresentaria com o objetivo de escolher, com cuidado, o que seria apresentado à comunidade e valorizar o talento local”, explicou.

A programação da mostra iniciou com a apresentação de Samuel San, 61. Nascido na região, ele integra a companhia de teatro JÁÉ, de Valéria e apresentou duas músicas autorais no espaço, que animaram os presentes.

“Essa é uma oportunidade única que a gente queria aqui no Subúrbio. Eu não tive essa oportunidade na minha infância e, hoje, estou participando desse evento. É a primeira vez que eu me apresento no espaço e foi muito emocionante. Teve um momento que eu tive vontade de chorar, mas consegui controlar a emoção. Estou muito orgulhoso de ter participado”, afirmou.

Um dos destaques da noite foi o grupo Divas, formado por alunas das oficinas de ritmo, realizadas no Subúrbio 360º. Elas fizeram uma apresentação de dança ao som do carimbó, ritmo musical com origem no Pará. A artesã Maíra Barbosa, 38, integra o grupo desde a formação e comentou sobre a apresentação. “Esse grupo me faz crescer como pessoa e é um refúgio para mim. É um espaço que faz a gente se sentir confortável. Queremos trazer a beleza do Pará, que é compatível com a Bahia pela relação entre o carimbó e o nosso samba”, detalhou.

O evento seguiu com show de diversos ritmos como rap, sertanejo e MPB. Uma delas foi Lavínia Rodrigues, 21 anos, que participou do show pela terceira vez. No evento, ela apresentou três músicas da cantora pernambucana Joyce Alane. “Esse é um evento muito importante para a comunidade mostrar e divulgar o próprio trabalho. Eu comecei a cantar em uma das oficinas realizadas aqui no espaço e esse foi um dos eventos que me ajudaram a perder o medo e a vergonha de estar diante do público”, disse.

Outra que se apresentou no palco do Boca de Brasa foi a cantora Alteza, 17 anos. Cantando pela primeira vez no espaço, ela conta que compôs a música que apresentou no festival. “Eu acho que é um evento muito importante, feito pela comunidade para a comunidade. É um espaço onde vários talentos têm a aoportunidade de divulgar o trabalho feito, além de incentivar o acesso ao mundo artístico”, contou.

Para a coordenadora pedagógica do Subúrbio 360º Sheila Matias, o show é uma oportunidade da comunidade se ver nas apresentações, aumentando o sentimento de pertencimento ao espaço. “A maioria dos grupos estão se apresentando pela primeira vez. Fizemos vídeos deles falando sobre a experiência. Muitos trouxeram convidados e, para eles, é uma visibilidade importantíssima, que impacta no futuro profissional e na autoestima”, relatou.