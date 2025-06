PRÉ-SÃO JOÃO

Shows e cortejos: veja programação do Pelourinho para Tríduo de Santo Antônio

Eventos começam a partir do dia 11 de junho

Carol Neves

Publicado em 5 de junho de 2025 às 13:31

Pelourinho Crédito: Divulgação

Entre os dias 11 e 13 de junho, o Centro Histórico de Salvador será novamente cenário de devoção e cultura popular com a realização do Tríduo de Santo Antônio. O evento, promovido pelo Centro de Culturas Populares e Identitárias (CCPI), órgão vinculado à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA), acontece sempre às 19h, na Casa 12 do Largo do Pelourinho. A participação é gratuita e aberta ao público. >

Com o tema “Santo Antônio, o santo popular”, a celebração destaca o carinho e a fé que o povo baiano dedica ao santo, conhecido tanto por sua ligação com causas amorosas quanto por sua atuação junto aos pobres. Durante os três dias de celebração, o público poderá acompanhar momentos de oração, cantos e ritmos percussivos, que reforçam a mistura entre o sagrado e o festivo típica das festas de junho. O grupo Samba de Vó participa das três noites, e a presença da Casa da Cultura dos Idosos reafirma o valor da memória e do protagonismo da população idosa nas manifestações tradicionais.>

Reconhecido como o “santo casamenteiro”, Santo Antônio de Pádua é também padroeiro dos mais necessitados e símbolo da caridade. Sua devoção é marcada por gestos como novenas, distribuição de pães bentos e festas populares, principalmente no Nordeste. No Pelourinho, o tríduo ganha força simbólica por ocorrer em um território que é referência da cultura afro-baiana e da resistência popular.>

A celebração integra a programação da pré-São João organizada pela SecultBA, que se estende até o dia 18 de junho e inclui mais de 30 atrações espalhadas pelos largos Pedro Archanjo, Quincas Berro D’Água, Tereza Batista e Praça das Artes. As atividades começam nesta quinta-feira (6), às 19h, com o samba junino da banda Samba Fogueirão, que parte em cortejo a partir da Casa 12.>

Além das apresentações musicais com nomes como Diego Vieira, Alexandre Leão, Aila Menezes, Luciano Calazans, Norberto Curvelo e Igor Serravalle, a programação junina também oferece aulas de forró para iniciantes e interessados em aperfeiçoar seus passos. As aulas acontecem às segundas e quartas-feiras, das 18h30 às 19h30, na Escola de Dança da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), também no Pelourinho, dentro do Centro de Formação em Artes (CFA). Os cursos são voltados para maiores de 15 anos e fazem parte das atividades dos Cursos Livres 2025.>

PROGRAMAÇÃO PRÉ SÃO JOÃO - PELOURINHO>

05/06>

15h – 1º Forró do Projeto Social Pérolas Melhor Idade (Largo Quincas Berro D’Água)>

19h – O Barreto (Largo Pedro Archanjo)>

19h - Luciano Calazans no projeto “Quinta Justa” (Largo Tereza Batista)>

06/06>

19h – Samba Fogueirão (Cortejo nas ruas, concentração no Largo do Pelourinho, em frente ao CCPI)>

19h – Diego Viera em “Prepara o Arrasta Pé” (Largo Tereza Batista)>

20h – Banda Cueca Branca e quadrilha junina “Companhia das Tradições” (Largo Quincas Berro D’Água)>

07/06>

19h – Alexandre Leão em “Arraiá Pop Zen” (Largo Tereza Batista)>

08/06>

14h – Banda E Eu Ligo? em “Matinês de Forró” (Largo Pedro Archanjo)>

11/06>

19h – Tríduo de Santo Antônio (CCPI)>

12/06>

19h – Tríduo de Santo Antônio (CCPI)>

19h – Filomena Bagaceira e Forró do Tico em “São Pelô” (Largo Quincas Berro D’Água)>

13/06>

19h – Tríduo de Santo Antônio (CCPI)>

19h – Santo Antônio é no Pelô (Largo Pedro Archanjo)>

19h – Grupo Samba de Verdade, Forrozeiro Wellington Pacheco e convidados (Largo Pedro Archanjo)>

14/06>

08h – Arraiádumzinho com Escola Olodum (Largo Tereza Batista)>

19h – Forró do Brilho com Shalom Adonai & Viola Paraguaçu, com participação de Neto de Procópio, Trio Forró Pé de Serra e Geruza Guedes (Largo Pedro Archanjo)>

15/06>

11h – Igor Serravalle em “São João Encantado” (Largo Pedro Archanjo)>

15h – Banda Pra Casar em “Um Anarriê Pra Casar” (Largo Tereza Batista)>

17h – Norberto Curvello e quadrilha junina “Companhia das Tradições” em Arraiá do Pelô (Largo Quincas Berro D’Água)>

18/06>