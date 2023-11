Shows, missas e casa do Papai Noel: confira a programação completa do Natal em Salvador

Natal no Campo Grande. Crédito: Lucas Moura/Secom

Salvador já é conhecida por ter um dos maiores carnavais do mundo. Agora, a cidade pretende inovar e também ganhar destaque nacional pela celebração do Natal. Uma série de novidades foram divulgadas pela prefeitura em um evento realizado nesta quinta-feira (30). A programação especial terá grandes shows, túnel com mais de 25 milhões de lâmpadas de led, além de paradas natalinas e casas do papai noel espalhadas pela cidade.

A programação, que ocorrerá no Centro Histórico entre os dias 6 de dezembro e 6 de janeiro, tem inspiração nas paradas realizadas na Disney, nos Estados Unidos. Com a mudança da decoração principal para a Rua Chile e Pelourinho, a expectativa é atrair mais visitantes. A prefeitura já divulgou reforço na segurança e linha especial de ônibus.

“Nós queremos fazer o melhor Natal do Brasil e será, com certeza, o maior já realizado na nossa cidade. Ele vai ocorrer no Centro Histórico, pela necessidade de maior espaço e ampliar a participação popular”, disse o prefeito Bruno Reis. O Natal de Salvador terá patrocínio da Coca-Cola.

Entre as novidades está a participação de símbolos populares, como as baianas de acarajé, capoeiristas e até quadrilha junina na programação. A ideia é que as celebrações não percam a identidade baiana. As decorações estarão abertas para visitação das 17h às 22h. Confira abaixo todas as novidades da festa.

Túnel Cenográfico

O túnel de som e luz tem três corredores, sendo o primeiro do final do Hotel Fera até a Câmara Municipal (160 metros), o segundo, do Palácio Thomé de Souza até o início da Praça da Sé (100 metros) e o terceiro, na rua lateral da Praça da Sé (140 metros). O túnel iluminado conta com cortinas e colunas de pisca-piscas que apresentam formas, cores e acompanham músicas natalinas.

Palco Principal

Shows especiais envolvendo artistas locais e nacionais trazem um brilho especial para o natal do centro histórico de Salvador

Local: Praça Municipal, em frente à sede da Prefeitura

Horário: 20h

Atrações: Orquestra Afrosinfônica (6/12), Tiago Arcam (9/12), Fat Family (10/12), Simone (16/12), Mateus Aleluia (17/12), Carlinhos Brown (23/12)



Árvore de LED



Instalada na Praça da Sé, a árvore é símbolo de tecnologia, modernidade e inovação. Com 21 metros de altura, montada em painéis de LED, nela serão projetados conteúdos animados natalinos

Decoração nas janelas

As 200 janelas do Terreiro de Jesus e do Cruzeiro de São Francisco serão decoradas com tubos de LED. Estas janelas contam com cores e podem ser sincronizadas - acendem e apagam de acordo com a programação

Projeção mapeada da Igreja de São Francisco

O Cruzeiro de São Francisco vai contar com projeção mapeada. O local também vai receber um palco para apresentações de grupos musicais e corais

Folia do Papai Noel

Desfile de natal com mais de 750 artistas envolvidos, carros alegóricos, grupos musicais e muita animação

Dias: 6,9,10 de dezembro

Horário: 18H30

Saída: Rua Chile



Brincantes de Papai Noel

Cortejo mais reduzido com carros alegóricos, músicos e personagens encantados trazem continuidade às inúmeras ações do natal no Centro Histórico de Salvador

Dias: 16,17,23 de dezembro

Horário: 18H30

Saída: Rua Chile



Casa do Papai Noel

Os personagens e o mundo mágico do Papai Noel estarão presentes nessa ação que pretende encantar adultos e crianças

Dias: 06/12 a 27/12

Horário: 17 à s 22H

Local: Faculdade de Medicina, no Terreiro de Jesus (Pelourinho)



Sacadas musicais

Dias: 8,10 e 11 de dezembro

Horário: 18H30

Local: Sacadas da Federação Espírita da Bahia

Dias: 12, 13 e 14 de dezembro

Horário: 18H30

Local: Sacadas do Casarão 17 - Terreiro de Jesus

Dias: 15 e 16 de dezembro

Horário: 18h30

Local: Casa do Olodum



Palco da Anunciação

Série de concertos e corais renomados de nossa cidade resgatam a magia do natal com repertórios que prometem emocionar e surpreender

Dias: 18 a 23 de dezembro

Horário: 17H30

Local: Cruzeiro de São Francisco



Palco da Esperança

Corais infantis de várias partes da cidade se apresentarão

Dias: 11 a 15 de dezembro

Horário: 17h

Local: Adro da Igreja São Pedro dos Clérigos, no Terreiro de Jesus



Rota de presépios

Período: de 8/12/2023 a 06/01/2024

Diversos estabelecimentos comerciais, instituições e moradores d o centro histórico montaram um presépio para celebrar o 8º centenário dessa criação que traduz o símbolo do natal.

Grande presépio

Um grande presépio foi montado no Largo do Santo Antônio além do Carmo, com a colaboração coletiva de diversos artistas e estará exposto gratuitamente para visitação.

Missa Campal