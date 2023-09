Sobe para 16 número de presos durante operação em Águas Claras

Operação Saigon em Águas Claras. Crédito: Divulgação/PC

Subiu para 16 o número de suspeitos presos durante a Operação Saigon, que acontece em Salvador e Feira nesta sexta-feira (17). A informação foi obtida através da assessoria da Polícia Civil da Bahia (PC-BA). No total, a ação, que busca combater um grupo criminoso que atua na região de Águas Claras e tem envolvimento em mais de 30 homicídios, segundo a polícia, localizou 22 suspeitos. Seis deles foram mortos.



De acordo com a delegada-geral da Polícia Civil, Heloísa Brito, essa já é a quinta operação realizada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em 2023. “A Operação Saigon é fruto de uma investigação de mais de um ano, que nos levou a uma organização criminosa que também traficava drogas na região. Com base nos depoimentos recolhidos, nós pedimos ao Judiciário e foram decretados os mandados de prisão e de busca e apreensão", destacou.

Segundo a polícia, as seis pessoas que morreram resistiram à prisão. Feridos, chegaram a ser socorridos para o hospital, mas não sobreviveram. Uma das mortes aconteceu em um conjunto de apartamentos na Rua Presidente Médici, onde moradores afirmam ter acontecido 'uma execução' por parte de agentes da polícia.

Entre os mortos está Eduardo dos Santos Cerqueira, mais conhecido como 'Firmino', que era acusado de ser uma das lideranças do tráfico de drogas no bairro. Ele é apontado por ser o mandante de diversos homicídios ocorridos na localidade.

Outro investigado que foi morto é Gilmar Santos de Lima, mais conhecido como 'Capenga'. A polícia diz que ele tem uma extensa ficha criminal, respondendo por tráfico de drogas e homicídio, Capenga era o gerente do tráfico nas Casinhas.

Durante a operação, a mãe de Capenga foi presa com drogas, a quantia de R$ 8 mil e a esposa estava com uma arma, informou ainda a polícia.

“Nós detectamos, através das investigações, a organização e suas lideranças, com uma estrutura montada em Águas Claras responsável por mais de trinta homicídios na região. Inclusive, com um indivíduo que fornecia armamentos para eles, fazia parte do tráfico de drogas e monitorava a entrada e a saída do local”, afirmou a delegada Heloísa Brito.

Todos os custodiados foram encaminhados para a sede do DHPP onde ficarão à disposição do Poder Judiciário. Um dos mandados de prisão foi cumprido no Sistema Prisional contra um homicida.

A operação também apreendeu armas, drogas e dinheiro. A quantidade e tipo de drogas não foram informados pela Polícia Civil. Todo material apreendido será encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).