POLÍTICA

Sogro de Jerônimo Rodrigues é exonerado do TCM

Sogro do governador baiano Jerônimo Rodrigues (PT), o delegado aposentado João Fonseca Velloso foi exonerado do cargo de assessor da Presidência do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) da Bahia. O ato foi publicado no Diário Oficial da instituição nesta quarta-feira (13).