VERÃO

Sol, mar e pé na areia: 10 lugares preferidos de quem vai viajar em 2025

Mais da metade dos brasileiros pretende aproveitar as férias em destinos onde a praia é o principal atrativo

Priscila Natividade

Salvador Publicado em 26 de dezembro de 2024 às 19:22

[Edicase]Maragogi oferece piscinas naturais e águas cristalinas Crédito: (Imagem: Vinicius Bacarin | Shutterstock)

O ano está quase no fim, mas a alta estação está só começando. Segundo uma pesquisa divulgada esta semana pelo Ministério do Turismo (MTur), 59 milhões de brasileiros vão viajar na época mais quente do ano, o que deve injetar R$ 148 bilhões na economia.

E sim, os destinos com sol são os preferidos. Ainda de acordo com o estudo inédito Tendências de Turismo Verão 2025, nove entre cada 10 brasileiros (97%) escolheram um destino nacional e a praia é o principal atrativo para mais da metade dos viajantes (54%) que vão curtir as férias nesse período. Em seguida, estão as atrações de natureza/ecoturismo (10%), aventura e saúde/bem-estar, ambos com 5%.

“Os brasileiros seguem valorizando as belezas naturais do país e vão passar mais tempo de férias, além de gastar mais, movimentando a economia dos estados, promovendo uma maior circulação da renda, um valor expressivo considerando um único setor”, comentou o ministro do Turismo, Celso Sabino.

O cenário apontado pelo Ministério do Turismo só confirma a tendência de um levantamento feito pelo Booking.com que mostra que oito dos dez destinos favoritos para viagens nessa temporada estão no Nordeste. A maioria dos viajantes brasileiros (54%) costuma sair de férias com suas famílias nos meses mais quentes do ano, entre dezembro e março.

No ranking, Maragogi, Fernando de Noronha e Balneário Camboriú lideram a preferência. E aí, já sabe para onde vai viajar? Confira os 10 destinos favoritos apontados pelo Booking.com:

1.Maragogi (AL)

Maragogi é conhecida pelas praias com águas cristalinas e piscinas naturais e fica a apenas 2h30 de carro da capital Maceió.

2. Fernando de Noronha (PE)

Fernando de Noronha Crédito: Arquivo/Agência Brasil

O destino conta com 16 praias, mais opções de mergulho, trilhas, passeios de barco e de canoa havaiana.

3. Balneário Camboriú (SC)

A cerca de 2h de carro da capital Florianópolis, além das praias, Balneário Camboriú conta com uma grande infraestrutura turística, parques temáticos e uma vida noturna bem movimentada também.

4. Porto de Galinhas (PE)

Porto de Galinhas, Pernambuco Crédito: Google Maps

As praias paradisíacas e as piscinas naturais são os principais atrativos do local, que fica no município de Ipojuca, a aproximadamente 1h40 de distância de Recife.

5. Natal (RN) Rio Grande do Norte

Entre os pontos mais famosos da cidade estão a Praia de Ponta Negra, onde se localiza o Morro do Careca, e as Dunas de Genipabu. Outro lugar que vale a visita é o Cajueiro de Pirangi, conhecido por ser o maior cajueiro do mundo.

6. João Pessoa (PB)

A capital da Paraíba aparece também no ranking das tendências globais da Booking.com para 2025. Tambaú e Cabo Branco são as praias mais queridinhas de quem chega na capital. Vale também ver o pôr do sol na Praia do Jacaré com o som ao vivo do saxofonista Jurandy do Sax.

7. Arraial d’Ajuda (BA)

Arraial d'Ajuda Crédito: Divulgação

De acordo com a premiação Traveller Review Awards da Booking.com, Arraial d’Ajuda foi eleita o destino mais acolhedor do mundo esse ano. Distrito de Porto Seguro, no sul da Bahia, Arraial abriga a Praia de Taípe e suas falésias, além do Mirante das Fitas, tradicional ponto para tirar fotos.

8. Rio de Janeiro (RJ)

Copacabana, Ipanema. Pão de Açúcar e a estátua do Cristo Redentor. Esses são só alguns dos lugares com passagem obrigatória para o viajante que chega ao Rio. Além das belezas culturais, a capital carioca tem também uma diversificada programação cultural e de lazer noturno com bares e restaurantes.

9. Recife (PE)

Desde casarões históricos até feirinhas de artesanato, as opções que o Recife oferece para os turistas são bem diversificadas. Assim como a possibilidade de sair desbravando as praias do litoral, já que é tudo muito perto da capital.

10. Salvador (BA)

Ruas do Pelourinho Crédito: Secult