Sorteio eletrônico distribui mais de 9 mil vagas em cursos técnicos

O sorteio eletrônico para 9.765 mil vagas distribuídas em 40 cursos técnicos de nível médio foi realizado nesta quinta-feira (20), no Centro Estadual de Educação, Inovação e Formação da Bahia (CEEINFOR) Mãe Stella, no bairro do Cabula.



Os classificados no sorteio deverão comparecer à unidade escolar para as quais concorreram à vaga, munidos de documentos como originais e cópias do histórico escolar, cédula de identidade, CPF e comprovante de residência com data recente, nos dias 25 e 26 de julho, período da matrícula. As aulas serão iniciadas no dia 31 de julho.