pedradas e golpes de facão

Sorveteiro é morto pelo enteado no centro norte da Bahia

A Polícia Civil investiga a morte de Auricélio Firmino de Souza, 45 anos, na noite de terça-feira (12), em Várzea Nova, no norte do estado. O suspeito do crime, que é enteado da vítima, foi preso horas depois do crime.