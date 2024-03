VIOLÊNCIA

Suspeito de atirar em criança de 10 anos com espingarda é preso em Jacobina

Homem é suspeito de atirar, com uma espingarda de chumbinho, em uma criança, na noite de segunda-feira (11)

Um homem de 48 anos foi preso no município de Jacobina, no centro norte do estado. O suspeito teria atingido uma criança de apenas 10 anos um disparo de espingarda de chumbinho.