VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Suspeito de agredir e ameaçar ex-companheira é preso por descumprir medidas protetivas

De acordo com a titular da unidade especializada, delegada Iola Nolasco, as medidas protetivas foram deferidas pela Justiça após a vítima denunciar, em dezembro do ano passado, uma agressão. “Além de agredir a ex-companheira com murros, o homem também a ameaçou de morte e danificou o aparelho celular da mulher”, acrescentou.