PRAIA

Soteropolitanos e turistas vão ao Porto da Barra para último banho de mar: 'Saudar Iemanjá'

Centenas de pessoas estiveram na praia, que é uma das queridinhas de Salvador, na manhã desta terça-feira (31)

Elaine Sanoli

Publicado em 31 de dezembro de 2024 às 13:05

Porto da Barra no dia 31 de dezembro Crédito: Elaine Sanoli/CORREIO

Para lavar a alma! Os banhistas que foram até a Praia do Porto da Barra na manhã do último de 2024 pareciam todos querer o mesmo: renovar as energias. “Dar aquele último mergulhinho do ano para entrar em 2025 com o pé direito”, contou a jovem Luana Araújo, 28 anos, que levou o filho de 2 anos e as primas para aproveitar o solzão desta terça-feira (31).

Luana Araújo levou as primas e o filho para curtir o dia no Porto da Barra Crédito: Elaine Sanoli/CORREIO

“No último dia do ano, a tradição da gente tomar um banho de mar na praia é no Porto, que para mim é o melhor banho de mar de Salvador”, destacou o designer de interiores, Marcelo Pires, 60 anos. Embora já siga a tradição há quase 20 anos, neste ano levou os sobrinhos para aproveitar o último banho do ano. “Eu gosto de vir. É uma praia que lembra minha infância, tudo que vivi aqui. Para mim, é o melhor banho de mar”, concluiu.

Teve quem foi levar as crianças para brincar, quem foi pegar um bronzeado, passear de caiaque ou jogar bola. Durante toda a manhã, não paravam de chegar novos banhistas e visitantes atônitos e com vontade de aproveitar o sol e banho de mar.

Em família, a administradora Eugênia Torres, 53 anos, também esteve entre os que escolheram o Porto para celebrar a finalização de mais um ano. “Vim dar saudar Iemanjá, que é rainha do mar, neste último dia do ano, eu queria vir antes de o ano passar, já é tradição minha”, contou, ao lado da filha, Lorena Torres, 25 anos. Para as duas, o desejo é que 2025 seja de caminhos abertos e tranquilidade, por isso a escolha de ir à praia no dia 31. “A gente vai passar [a virada] em casa, a gente veio passar [na praia], tomar um banho de mar hoje, agradecer, mas na virada vamos confraternizar com a família, tudo tranquilo”, acrescentou a filha.

Lorena e Eugênia Torres Crédito: Elaine Sanoli/CORREIO

Salvador até tem um sol para cada cidadão, o que não falta para quem vem de fora. Os paraenses Eric Marinho, 25 anos, e Victor Oliveira, 33 anos, vieram à capital baiana especialmente para celebrar o Réveillon. “Chegamos ontem e a gente veio para cá porque ele gosta muito dessa praia. Decidimos aproveitar de novo, pegar um solzinho de manhã, depois fazer as nossas metas diárias. Amanhã a gente vem de novo para tomar o primeiro banho nas águas de Salvador. O último banho e o primeiro banho, para lavar o que tiver de lavar”, expressou o mais jovem.

Assim como o jovem casal, outros turistas e soteropolitanos devem lotar a praia no 1º dia do ano. Para a vendedora de acarajé Ana Cristina Miranda, 54 anos, do Acarajé da Nelita, é o período em que as vendas chegam a crescer em 100%. "É mais cheio, dia 31 e 1º é bem mais cheio [que os dias normais]. Dia 1º, principalmente, porque aqui lota”, revelou.

Ana Cristina Miranda, do Acarajé da Nelita Crédito: Elaine Sanoli/CORREIO

Para quem vende bebidas também é tempo de crescimento nas vendas. Só neste dia 31, a expectativa do Cantinho do Carlinhos, é vender até três vezes mais caipirinhas. “Vendemos mais, é praticamente triplicada as vendas. O pessoal gosta da caipirinha de seriguela, porque geralmente quem vem de fora não costuma ter lá no lugar onde eles moram, então aqui eles encontram e acabam se apaixonando e a procura é muito grande”, contou a atendente Grazy Ribeiro, 24 anos.

Para se precaver e conseguir o seu espacinho na areia da praia, o engenheiro Gildo Lucena, 65 anos, levou a família logo cedo. Por volta das 9h, ele, a esposa e a nora já estavam tomando seu banho de mar. Cedo, para evitar a multidão. “No verão aqui é insuportável. A gente normalmente vem para a praia de manhã cedo, quando vem no final de semana, e quando dá 10h a gente tem que ir embora”, explicou. Eles planejam voltar mais tarde para assistir à queima de fogos no Porto na hora da virada.

Tão logo chegaram, os banhistas começaram a consumir mais cedo, observou o vendedor de queijo Clederson do Carmo, 30 anos. "Ultimamente [as vendas] não estão sendo muito boas pela manhã. As pessoas estão comendo mais de meia-dia para tarde. Hoje eu cheguei e já tinha um tanto bom de pessoas e estão comendo, graças a Deus, está sendo bacana o movimento”, celebrou.

Ariela dos Santos e Clederson do Carmo vendem queijo coalho no Porto da Barra Crédito: Elaine Sanoli/CORREIO

“Viemos para o último banho do mar do ano. Todo mundo teve a mesma ideia que a gente, mas a gente queria desfrutar da água do Porto”, contou, irreverente, a estudante Milena Cabral, de 21 anos. Ao lado da amiga, Isabelle Calazans, 21, enquanto pegava o sol, no calor de 29 °C que atingiu a capital baiana nesta terça, ela falava sobre os planos para o ano que vem por aí. “Para a virada eu gosto de passar com os amigos, em praia mesmo, como é o esquema aqui de Salvador. Hoje eu vou ver os fogos aqui do Porto da Barra, que vai ter no Farol”, disse.

Milena Cabral e Isabelle Calazans Crédito: Elaine Sanoli/CORREIO