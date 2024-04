CRIME

Secretaria de Segurança da Bahia registra quase 90 mil trotes no 1º trimestre de 2024

Em todo o ano de 2023 os trotes contabilizaram 233.039 das chamadas recebidas. A coordenadora de teleatendimento da Stelecom , tenente PM Divaneide de Andrade Costa, destacou que trote é crime. "De acordo com o artigo 340 do código penal, levar informações falsas a órgãos governamentais é crime, o trote é crime, com pena de três meses a um ano de detenção e multa. A próxima pessoa a precisar do atendimento pode ser você", afirma a militar.