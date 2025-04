EXPERIÊNCIAS

Startups criadas por estudantes baianos faturam bolsa de R$ 39 mil

Premiação vai oferecer ainda mentorias, capacitações e oportunidades de conexão com o mercado

Perla Ribeiro

Publicado em 3 de abril de 2025 às 12:44

Startups criadas por estudantes baianos faturam bolsa de R$ 39 mil Crédito: Divulgação

Experimentos criados em sala de aula viraram dinheiro para estudante do curso técnico de Biotecnologia do Senai Cimatec. Eles criaram um spray cicatrizante à base de fitoterápicos e um cosmético utilizando microalgas cultivadas em águas residuárias da tilapicultura. Esses projetos fazem parte, respectivamente, das startups BioHealAtive e Neoalgest, que são as responsáveis por fazer os estudantes avançarem para a etapa final do Startup Nordeste 2024-2025, garantindo uma bolsa no valor de R$ 39 mil, mentorias, capacitações e oportunidades de conexão com o mercado. >

“O processo de aceleração será fundamental para formalizar nossa empresa de biotecnologia, que tem como objetivo investir no desenvolvimento de novos produtos inovadores”, conta Sabrina Rocha, uma das componentes do grupo, também formado por Raissa Guimarães, Rayka Freitas. As três, que tiveram como orientadora Érica Pereira, foram alunas da primeira turma bolsista do SESI e SENAI do Novo Ensino Médio. >

Sabrina ressalta ainda que elas estão desenvolvendo uma ideia autoral com o poder de transformar realidades. “Somos jovens e estamos tendo a oportunidade de trabalhar com algo que amamos, a ciência, um setor tão pouco valorizado no Brasil. Estamos desenvolvendo uma ideia autoral com o poder de transformar realidades. Não há nada que desejemos mais do que isso”.>

O BioHealAtive, um spray cicatrizante à base de fitoterápicos, aproveita resíduos da indústria cosmética. Além de oferecer um produto alternativo para contribuir com processos de cicatrização de pele, a solução foi pensada sob o olhar da sustentabilidade, com o intuito de garantir um produto de baixo custo de produção. Já o Neoalgest utiliza microalgas cultivadas em águas residuárias da tilapicultura para a produção de cosméticos. >

“Observando o projeto como negócio, apostamos na venda dessa biomassa versátil inicialmente para indústrias de cosméticos, depois expandindo para o agronegócio, alimentícia e futuramente energética”, explica Raul Bernardino Oliveira, que compõe a equipe com Alexandro Silva Filho, e Saulo Jaime Legalle. Eles foram orientados pelos professores Tatiana Vale e Elmo França.>

Iniciativa do Sebrae, o Startup Nordeste tem como principal objetivo fomentar negócios inovadores de pequeno porte na região Nordeste. O programa é uma porta de entrada para acelerar o crescimento de empresas. O aporte da bolsa, a visibilidade para os projetos, a capacitação intensiva, e o networking abrem oportunidades que podem fazer a diferença para jovens inventores.>

“O resultado desta semente está evidenciado nas conquistas recentes da equipe. Eles são comprometidos, inteligentes e possuem uma visão extraordinária”, elogia Elmo França, que também é coordenador do Programa de Incubação Discente Aluno Empreendedor do SENAI CIMATEC Startups (Aceleradora).>