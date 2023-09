Submetralhadora artesanal é apreendida após troca de tiros no Costa Azul

Uma submetralhadora artesanal de calibre 9mm foi apreendida na noite da quarta-feira (20), na localidade do Inferninho, no Costa Azul, em Salvador. A arma, com quatro munições intactas, foi encontrada após uma troca de tiros entre criminosos e policiais militares na região.



Segundo a Polícia Militar, equipes da 39ª Companhia Independente (CIPM) patrulhavam a região quando notaram um grupo. Os homens, ao perceberem a aproximação dos PMs, começaram a atirar, diz a polícia. Houve reação e assim começou uma troca de tiros. Durante o confronto, os suspeitos fugiram por uma área de mata.