Sucessor de Taata Anselmo no Terreiro Mokambo é definido

A sucessão no comando do Terreiro Mokambo foi definida nesse sábado (8). A pessoa escolhida para manter o legado do Taata Anselmo Santos - Minatojy, é o Taata Kavunemuxi - Pedro Henrique Rocha.



A revelação foi feita pela Mameto Kamurici (Lúcia das Neves) e a Mameto Zulmira, que cumpriram a missão delegada pelos Nkisis.



Pedro Henrique, 31 anos, é formado em Biologia. A mãe do biólogo, Roseane Silva Andrade, conta que Taata Anselmo (na época seu colega de trabalho) foi quem disse que ela estava grávida e que ela teria um filho e que esse filho seria de Kavungo.