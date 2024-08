CRIME

Suspeita de integrar quadrilha de assaltantes de ônibus é presa em Feira de Santana

Uma mulher, de 25 anos, foi presa no município de Feira de Santana, no interior do estado, nesta quarta-feira (28). As investigações da polícia apontam que a mulher é suspeita de integrar uma quadrilha de assaltantes de ônibus na região do bairro Chácara São Cosme.