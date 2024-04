INTERIOR DO ESTADO

Suspeito armado morre em troca de tiros com a polícia em Feira de Santana

Com o homem, foi apreendido um revólver e porções de cocaína

Policiais da 65ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) entraram em confronto com um suspeito armado no bairro Feira X, em Feira de Santana, no interior da Bahia. Uma arma e drogas foram apreendidas.