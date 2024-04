SALVADOR

Suspeito morre em troca de tiros com a PM no Calafate

Um homem morreu durante uma troca de tiros com policiais militares na manhã desta quarta-feira (10). Segundo informações da PM, agentes do BPatamo faziam rondas na localidade conhecida como Calafate, quando se depararam com homens armados, que atiraram contra as guarnições.