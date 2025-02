VIOLÊNCIA EM SALVADOR

Suspeito de atirar contra tenente da PM é morto em Paripe

Policial segue internado

Um dos suspeitos de atirar contra o tenente da Polícia Militar na Boca do Rio , em Salvador, na madrugada desta segunda-feira (10), foi morto em Paripe, no Subúrbio Ferroviário da capital, horas após o crime. >

Após o tiro, inclusive, o tenente caiu no chão, não conseguiu levantar e recebeu socorro depois de gritar por ajuda no local. O PM foi levado de carro para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Marback, que também fica na Boca do Rio. Em nota sobre o caso, a corporação informou que o policial está fora de risco. O caso foi registado pela 39ª Companhia Independente (CIPM).>