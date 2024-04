CRIME

Suspeito de estelionato e recepção é preso com carga de cadeados em São Sebastião do Passé

Um homem foi preso por receptação, no bairro Penão, em São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador, na quarta (3). Segundo a Polícia Civil, uma carga de 500 cadeados foi recuperada com o suspeito, em ação conjunta entre a 37ª Delegacia e o Departamento de Polícia Metropolitana (Depom).