Suspeito de fraude no Acre é preso na Bahia com R$ 28 milhões

O suspeito de uma fraude milionária no Acre foi preso nesta quarta-feira (6), em Vitória da Conquista, no centro sul baiano. Segundo a Polícia Civil, o homem tinha um mandado de prisão preventiva em aberto por estelionato. Na conta dele, foi encontrada a quantia de R$ 28 milhões.



Ainda de acordo com a Polícia Civil, o supeito era envolvido num esquema fraudulento de "pirâmide financeira". Ele lesou diversas vítimas no estado do Acre, causando prejuízo de milhões de reais.