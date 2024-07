CRIME

Suspeito de furtar celulares é preso durante desfile do 2 de Julho

Um homem suspeito de furtar celulares durante o desfile em comemoração à Independência do Brasil na Bahia, em Salvador, foi flagrado e preso na manhã de terça-feira (2) por policiais da 37ª Companhia Independente (CIPM).

Os militares realizavam o patrulhamento do evento na altura do Largo da Lapinha quando detiveram o suspeito. Com ele, foram apreendidos quatro celulares.