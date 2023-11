Líder do tráfico no Recôncavo é um dos cinco mortos em ação policial em Cruz das Almas

Apontado como um dos líderes do tráfico na região, Antonio Carlos Nogueira Junior foi uma das cinco pessoas mortas pela polícia militar na localidade da Embira, em Cruz das Almas. A ação foi realizada nesta quarta-feira (29) por equipes do 6° Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO) da 27ª Companhia Independente da Polícia Militar da Bahia (CIPM) e da Companhia Independente de Policiamento Especializado Litoral Norte (CIPE-LN).

Ainda segundo a PM, os baleados foram socorridos pelas guarnições e levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cruz das Almas, mas não resistiram aos ferimentos. De acordo com informações obtidas pelo Correio, os homens eram membros do BDM, uma organização criminosa que comanda o tráfico de drogas em várias regiões do estado.

A 27ª CIPM defendeu a atuação dos policiais por meio de nota. "As operações realizadas na localidade têm como objetivo trazer maior segurança para a população através do aumento da ostensividade na região, combatendo as facções criminosas e capturando as principais lideranças desses grupos que agem à margem da lei", disse o comunicado.