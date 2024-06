REGIÃO METROPOLITANA

Suspeito de homicídio é preso em Camaçari

Um dos envolvidos na morte de Paulo Ricardo Fernandes dos Santos, cujo corpo foi encontrado em um condomínio no bairro Jardim Limoeiro, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS), em março deste ano, teve o mandado de prisão temporária cumprido nesta quinta-feira (27).

A prisão de outro suspeito no estado de Pernambuco possibilitou o avanço das investigações, resultando no cumprimento da ordem judicial por equipes da 4ª Delegacia de Homicídios (DH) de Camaçari. Um terceiro envolvido no crime está sendo procurado.