RECEPTAÇÃO E FALSA COMUNICAÇÃO

Suspeito é preso após tentar receber celular recuperado pela polícia em Salvador

Um homem foi preso em Salvador, na quarta-feira (26), ao tentar retirar um celular que não era dele com na delegacia. A Polícia Civil estava fazendo entregas de celulares furtados ou roubados durante festas populares da capital baiana, que foram posteriormente recuperados por agentes policiais. O suspeito foi até o Prédio de Departamentos da Polícia Civil - 3D, no bairro de Itapuã alegando que um dos telefones era dele. Ele é acusado de falsa comunicação de crime e receptação.

A Polícia Civil diz que o suspeito foi receber um dos aparelhos com restrição de roubo, mas não tinha a nota fiscal da compra do eletrônico. Quando foi questionado sobre detalhes da compra, não sabia dar informações comprovando que era o dono do celular. A Polícia Civil então verificou que esse mesmo homem já havia registrado cinco boletins de ocorrência de roubo de celulares e costumava, repetidamente, acionar o seguro do aparelho, dando um golpe na seguradora.